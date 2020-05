Rimozione forzata per riasfaltatura parcheggio, lo sfogo di un cittadino: “Dov'è il buon senso, in piena emergenza?”

“La mia auto è stata fatta portare via dal carro attrezzi, in piena emergenza coronavirus, per lavori di riasfaltatura di parcheggi raso asfalto, dov'è il buon senso?”: lo sfogo è di Andrea, residente in zona centrale, dopo aver pagato una multa di 42 euro più 115,05 di ritiro al deposito.

A raccontare i dettagli di quanto è avvenuto è lui stesso: “Nella mattinata di lunedì – spiega – mi è arrivato un sms sul cellulare per segnalarmi un tentativo di manomissione dell'auto: quando sono arrivato sul luogo del parcheggio, il capo-cantiere mi ha avvisato della rimozione forzata nonostante il suo tentativo di convincere la polizia municipale a contattarmi e confermato il posizionamento dei cartelli di divieto di sosta due giorni prima, come previsto dai regolamenti”.

Nonostante le richieste di spiegazioni, i vigili si sono dimostrati inflessibili: “Al comando – prosegue Andrea – mi hanno comunicato, per quanto riguarda il parcheggio su suolo pubblico, che la responsabilità di controllare ogni 48 ore la presenza di nuove disposizioni o nuova segnaletica è a carico del proprietario dell'auto. L'auto, inoltre, si trovava a più di 300 metri da casa mia e, in teoria, se mi fossi mosso per spostarla avrei violato le norme anti-coronavirus, ma non hanno voluto sentire ragioni. Avrei forse dovuto fare un'autocertificazione apposita?”.

A non andare giù, però, è proprio la mancanza di “buon senso” in una situazione del genere: “Capisco – aggiunge – fosse scoppiata una tubatura, ma non sarebbe stato più opportuno dare un preavviso maggiore per la riasfaltatura di un parcheggio, a maggior ragione in un giorno prefestivo durante un periodo di quarantena? A noi cittadini viene richiesto senso di responsabilità ma le istituzioni pubbliche e i suoi rappresentanti pare stiano facendo tutto il contrario, non sarebbe meglio cercare il dialogo e la mediazione?”.

Andrea, infine, ha annunciato di non voler fare ricorso: “Vista la burocrazia – conclude – i tempi sarebbero troppo lunghi e, non riuscissi a dimostrare le mie ragioni, la sanzione sarebbe doppia. Fortunatamente, anche se sono attualmente in cassa integrazione, posso permettermi di pagare ma non per tutti è così”.