Un rogo è esploso oggi pomeriggio nel quartiere Lingotto, all'altezza dei mercati generali. Ad andare in fiamme, ben visibili dai balconi della zona, sono state alcune vecchie traversine di legno dei binari del treno, ora in disuso e lasciate accatastate in un angolo lungo la ferrovia.

Sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco e precauzionalmente un'ambulanza, ma non ci sono stati feriti o persone coinvolte. Nessun rallentamento alla circolazione dei treni.