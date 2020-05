Spaccio a "domicilio", ordinavano la cena e arrivava la droga: nel Torinese arrestati 6 trafficanti

Sei albanesi, tra i 22 e i 41 anni, in manette per associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. E' questo l'esito di un'operazione condotta dai Carabinieri nell'hinterland torinese, dopo mesi di indagini -supportate da pedinamenti e riprese video-, che ha consentito ai militari dell’Arma di individuare un gruppo criminale dedito allo smercio di droga soprattutto nel Canavese.

La gang interloquiva con gli acquirenti mediante un linguaggio criptico in cui veniva simulata la vendita di pizze e birre, utilizzando come base logistica un ristorante sito nel centro di Ciriè e gestito da uno degli uomini.

Le consegne delle dosi richieste, ricevute via telefono o tramite le più note piattaforme di comunicazione online, venivano effettuate direttamente presso il domicilio dei “clienti”, come una normale ordinazione di alimenti. La banda, per eludere i controlli dei carabinieri, non teneva mai lo stupefacente con sè ma lo interrava nei boschi, prelevandone di volta in volta la sola quantità richiesta.