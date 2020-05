Un barista porta il caffè ai poliziotti in servizio: multato dai vigili

Ha consegnato il caffè a tre poliziotti in servizio all'ingresso del Monte dei Pegni. Il bel gesto è però costato 400 euro di multa al titolare del bar bistrot napoletano Tuocc&Fuje di via Monte di Pietà. A compilare il verbale sono stati i poliziotti della municipale che hanno considerato il suo gesto come un'attività da asporto, vietata a Torino ancora fino al 9 maggio.

Secondo la ricostruzione della municipale, il barista avrebbe potuto consegnare il caffè ordinato dal direttore del banco dei pegni soltanto al direttore e non ai due poliziotti. E' infatti possibile la consegna a domicilio, ma non quella "take away".