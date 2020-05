Unia: "A Torino 650mila mascherine prenotate dagli amministratori di condominio, distribuzione gratuita"

“Finora sono 650 mila le mascherine prenotate dagli amministratori di condominio, che provvederanno a distribuirle negli stabili da loro gestiti”. A fornire la cifra l’assessore all’Ambiente Alberto Unia, durante un incontro dedicato al nuovo orario dei parchi a Torino.

“Gli amministratori – ha poi aggiunto l’esponente della giunta Appendino, in risposta alla segnalazione di diversi cittadini su richiesta di denaro per ottenere i sistemi di protezione – che aderiscono all’accordo con il Comune lo fanno in maniera volontaria, quindi non è previsto che chiedano un rimborso spese ai condomini”.

Unia ha poi chiarito che qualora le mascherine non vengano date dagli amministratori sarà la Città, con la Polizia Municipale, la Protezione Civile ed i volontari ad effettuare la consegna.