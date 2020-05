Infermiera positiva al Covid vittima di minacce a La Loggia

Biglietti di insulti, spazzatura nel giardino, spioncino della porta danneggiato. Sono questi alcune delle minacce- da parte di alcuni vicini di casa - di cui è stata vittima un'infermiera di La Loggia. La donna, coordinatrice di un reparto Covid e risultata positiva, per non contagiare marito e figlio si è trasferita nell'appartamento della madre, che nel frattempo aveva trovato un'altra abitazione.

La professionista ha iniziato a subire un'escalation di minacce ed attacchi, segnalati ai Carabinieri.

"A lei, ed agli infermieri e dottori che si trovano nella stessa situazione, -commentano i consiglieri regionali del M5S Francesca Frediani e Giorgio Bertola - vogliamo esprimere la nostra gratitudine. Grazie per aver portato avanti, con serietà, il proprio lavoro anche a costo di subirne le conseguenze sulla salute. Grazie per aver continuato a lavorare in condizioni estreme, dimenticati da una Regione che, nelle fasi iniziali, vi ha privati anche dei dispositivi di protezione individuale".

"Siamo al fianco degli operatori sanitari che si trovano in questa inaccettabile condizione. Dipinti come “eroi” sui social, ma trattati alla stregua di untori nella realtà di tutti i giorni" concludono i pentastellati.