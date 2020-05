Progetto Solido, gli artisti di Torino donano le loro opere: il ricavato alla Onlus Malattie Rare del Giovanni Bosco

Arte solidale. Si potrebbe riassumere così il progetto Solido , un’iniziativa che vede gli artisti torinesi (ma non solo) donare le proprie opere alla collettività perché i loro lavori, frutto d’amore e passione, possano finanziare l’acquisto di materiale per medici, infermieri e pazienti del San Giovanni Bosco.

L’intero ricavato, infatti, viene devoluto all’associazione CMID Onlus Malattie Rare, che con i fondi si occupa di comprare mascherine, cuffie e camici. Il sogno, spiegano gli organizzatori, è ampliare sempre di più il progetto in modo tale da riuscire ad acquistare anche materiali e strumentazioni più onerosi, come per esempio i ventilatori.