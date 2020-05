Mobilità dolce, a Torino in arrivo bonus di 500 euro per i cittadini che acquisteranno bici o monopattini elettrici

Per la Torino che strizza l'occhio alla mobilità sostenibile arriva un'importante notizia dal Governo. La ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli , audita alla Camera, ha infatti confermato la volontà di procedere con il bonus di 500 euro per l'acquisto di bici e monopattini.

A confermare l'imminente arrivo dell'incentivo è stata la stessa sindaca Chiara Appendino , durante una diretta Facebook: " Il bonus potranno richiederlo le città al di sopra dei 50.000 abitanti e Torino rientra nella categoria. Aspettiamo indicazioni dal Governo ". " La norma a cui sta lavorando la ministra, penso sia uno strumento importante per incentivare la mobilità sostenibile su cui noi lavoriamo da 4 anni " ha spiegato Appendino.

Di fatto il bonus servirà per acquistare bici, monopattini o bici con la pedalata assistita. I dettagli dell'incentivo nn sono stati ancora comunicati, ma l'esigenza di evitare il congestionamento dei grandi centri urbani ha spinto De Micheli ad alzare il bonus da 200 euro a 500 euro, per un investimento totale pari a 75 milioni. L'incentivo, ha ribadito la ministra, non sarà legato a parametri di reddito e pertanto sarà disponibile a chiunque lo vorrà richiedere.