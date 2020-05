Clochard in sit-in dopo lo sfratto da piazza d'Armi, Schellino:"Per 9 trovata soluzione"

Nove dei clochard che si trovano da lunedì in presidio in piazza Palazzo di Città - dopo che poche ore prima era stato sfrattati dal campo per l’emergenza freddo in piazza d’Armi dove erano accolti- hanno trovato una nuova possibile ospitalità.

Ad annunciarlo è la vicesindaca Sonia Schellino, che spiega come due senzatetto avevano “che lunedì mattina avevano lasciato il loro nominativo a forze dell’ordine, polizia municipale e funzionari comunali ora possono essere inserite nei percorsi SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati)”.

A loro, si aggiungono altri sette, per i quali era già stata trovata una soluzione. “Nel frattempo continuano- prosegue l’assessore alle Politiche Sociali - le verifiche sui documenti delle altre persone”. Altri sei, come emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato questa mattina, non hanno i requisiti per l'accoglienza.

Il sit-in dei clochard davanti al Comune di Torino - già oggetto di dibattito lunedì in Sala Rossa, quando Schellino aveva spiegato come l’apertura del centro di piazza d’Armi fosse stato eccezionalmente prorogata fino al 3 maggio per l’emergenza Coronavirus - ha dato il via in mattinata ad uno scontro politico su facebook.

Il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta ha pubblicato poche ore fa un post di accusa verso l’amministrazione, dove ha scritto “sopravvivono in Piazza Palazzo di città, nell'indifferenza generale. Sono diventati invisibili agli occhi di Appendino e Schellino. Una situazione vergognosa”.

A replicargli nei commenti l’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria, che aveva scritto:”I problemi complessi non si risolvono via Facebook, cavalca pure la notizia è il tuo legittimo lavoro di opposizione non costruttiva”. A sollecitare un intervento deil'amministrazione la consigliera del M5S Daniela Albano:"Iaria trovate una soluzione in fretta. Non si possono abbandonare le persone accampate in strada".