Costituiti i comitati provinciali per la ripresa delle attività in sicurezza nelle aziende artigiane

La bilateralità artigiana del Piemonte ha negli anni consolidato il suo sistema basato soprattutto sulla convinzione che la figura del RLST nelle aziende artigiane sia la più rispondente a questa tipologia d’impresa.

Nelle condizioni ordinarie i 27 RLST del Piemonte (3 in ogni provincia, 6 a Torino) svolgono la propria attività con sopralluoghi in circa 3.000 aziende ogni anno, quasi il 18% delle imprese iscritte a EBAP (Circa 20.000). In questa fase di grandissima preoccupazione sanitaria ed economica, le organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil e le Associazioni Datoriali Confartigianato – Cna – Casartigiani, hanno voluto supportare il sistema impresa artigianato del Piemonte con l’elaborazione di un documento che facilita l’ottemperanza del protocollo condiviso tra Governo e parti sociali e che ha come prerogativa imprescindibile la salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici dei lavoratori e titolari di impresa.

Detto documento dovrà essere inoltrato con modalità telematiche ai Comitati Provinciali costituiti e varrà come consultazione preventiva. In questa circostanza il Comitato e soprattutto gli RLST collaboreranno e verificheranno affinché le aziende operino garantendo il massimo della sicurezza. Cgil – Cisl – Uil - Confartigianato – Cna – Casartigiani del Piemonte, con tutte le loro strutture territoriali saranno impegnate inoltre, nei prossimi giorni, a distribuire mascherine e termometri laser.