Divieto di sosta per i camper: “Usiamo il modello via Damiano a Mirafiori”

Oggetto del documento sono le condizioni di via Rignon e via Pernati di Momo , recentemente finite nuovamente nel mirino dei camper rom. “ Le condizioni in cui versano queste strade a cavallo del parcheggio Caio Mario - attacca Schirru - preoccupano per problematiche relative alla sicurezza stradale e alla salubrità ambientale, per non parlare degli atti vandalici ”.

Divieto per i camper

In via Damiano la cartellonistica indica divieto di sosta dalle 17 alle 5 del mattino, ad eccezione che per le auto. Fattore che finisce per scoraggiare i camperisti che cercano un rifugio per la notte. “Per questo chiederò alla giunta di attivarsi con il Comune di Torino per adottare, anche nei pressi del Caio Mario, le medesime linee guida”.