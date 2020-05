Irregolare in Italia, è stato arrestato a Porta Nuova mentre tentava di andare in Liguria

La Polizia ha arrestato nella stazione di Porta Nuova un quarantatreenne tunisino, in Italia senza fissa dimora, perché si trovava in Italia irregolarmente. L’uomo, in procinto di salire su un treno regionale diretto in Liguria, è stato fermato dagli Agenti della Polfer durante i controlli previsti per il contenimento del Covid–19.

Lo straniero, infatti, il 4 marzo dello scorso anno è stato accompagnato alla frontiera aerea di Palermo per essere rimandato nel suo Paese di origine non avendo un titolo valido per rimanere in Italia. Il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto Palermo e tutt’ora in corso di validità è stato violato dal cittadino tunisino che ha fatto rientro in Italia senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno ed in maniera fraudolenta, senza averne titolo e con passaporto scaduto.