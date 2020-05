Dimessa dall'ospedale di Friburgo la 14enne di Forno Canavese affetta da una rara patologia

Rebecca Caligiuri é stata dimessa dalla clinica universitaria di Friburgo: a darne notizia il Console italiano in Germania. "Il suo intervento, -spiega - per il quale si é scelto un approccio non particolarmente invasivo, si é svolto senza complicazioni da segnalare. La famiglia si tratterrà in cittá ancora una settimana per monitorare la situazione, prima di tornare a casa".

La 14enne, di Forno Canavese, da diverso tempo era costretta a letto a causa di una sospetta sindrome di ipotensione liquorale occulta. Il suo ricovero in Germania era stata bloccato per il Coronavirus: dopo una lunga battaglia dei genitori, insieme al mondo politico locale, ad inizio maggio la ragazza aveva ottenuto il via libera per volare nello stato estero.