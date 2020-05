Collegno, il Lions Club aiuta chi è in difficoltà

Un aiuto concreto per sostenere chi è in difficoltà. Dopo le donazioni di materiale e disinfettanti effettuate nel mese di marzo, il Lions Club Collegno Certosa Reale si pone nuovamente in prima fila per tendere una mano verso chi ne ha più bisogno.

Un gesto di solidarietà rivolto alle famiglie che, in questa emergenza sanitaria, affrontano dei problemi. In seguito alle donazioni in favore dell'ospedale di Rivoli e dell'Amedeo di Savoia per il tramite della Asl To3, il Lions Club di Collegno ha infatti deciso di non rimanere in panchina e di fare la propria parte.

Numerosi pacchi spesa, contenenti beni di prima necessità, sono stati così donati alle famiglie in difficoltà al Centro di Ascolto Frassati e alla Chiesa Apostolica di Collegno, che provvederanno alla distribuzione sul territorio.

"Grazie anche alla collaborazione dei dipendenti dell'Ipercoop che hanno provveduto, nelle loro ore libere, al confezionamento dei pacchi - hanno scritto dal Lions Club Collegno Certosa Reale - sono stati riempiti tre auto e un furgone di generi alimentari, per l'igiene e per la prima infanzia".