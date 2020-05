Due tir si schiantano in tangenziale, uno rimane in bilico oltre il guard rail

Ancora un incidente, nella mattinata di oggi, a complicare la viabilità lungo la tangenziale di Torino. Dopo l'auto che alle 6.30 è finita contro un guardrail all'altezza di Bruere, è stato il flusso di traffico verso Nord a subire grossi disagi dopo che due tir si sono scontrati in direzione Milano.



Uno schianto che ha portato addirittura uno dei due mezzi pesanti a sfondare il guardrail rimanendo in bilico più o meno all'altezza dell'Ikea di Collegno. Il conducente è stato soccorso dal 118 che ha dovuto utilizzare l'elisoccorso: un intervento senza dubbio che ha richiamato l'attenzione dei tanti presenti, ma che ha pure reso complesso il passaggio delle auto, visto che due delle corsie sono state chiuse, così come lo svincolo che si trova poco distante, per la Statale 24.