L'Istituto Europeo di Design e la mobilitazione creativa "IED per l'Italia"

In questo momento storico durissimo, l’Istituto Europeo di Design, la sua comunità di studenti, docenti, staff e alumni e la collettività tutta si trovano di fronte alla sfida di riuscire a trasformare le difficoltà e i vincoli in opportunità, per inventare nuove prospettive e mettere il Design al servizio del bene comune.

Per questa ragione IED ha deciso di attivare e coinvolgere tutta la sua community nella mobilitazione creativa “IED per L’ITALIA”, lanciando una “call to creative action” e impegnandosi a fare da collettore e facilitatore per supportare lo sviluppo di idee e proposte che stanno nascendo in questo periodo di emergenza.

È così che IED ha coinvolto tutta la sua community che, considerando studenti, Alumni, docenti e staff,

conta più di 15.500 persone, con l’impegno d’essere collettore di proposte e progetti che rispondano alle molte domande che stanno nascendo in questo periodo, supportando e facilitando il loro sviluppo. Un invito a proporre le proprie idee in ambito prodotto, servizi, comunicazione o altro attraverso la compilazione di un’application.

Nella domanda di partecipazione è stato chiesto di descrivere a chi è rivolto il progetto, a quale necessità risponde, lo stato di avanzamento e di cosa ha ancora bisogno per essere finalizzato: sviluppo (supporto di collaboratori, tecnici o fornitori), produzione (supporto di strutture produttive) o attività di comunicazione.

Fra i progetti ricevuti - che di riflesso identificano potenziali bisogni che la collettività avverte - le proposte spaziano da piattaforme e gallery virtuali dedicate alla fruizione di contenuti culturali e del mondo arte, piattaforme di informazione e formazione a distanza, progetti di edutainment per bambini, servizi e prodotti di protezione a supporto dell’attuale emergenza sanitaria; ma anche - guardando alla ripresa economica e alla reazione costruttiva alla crisi - progetti per il futuro rilancio del Paese e del suo made in Italy, includendo anche progetti a supporto dell’area moda. Una volta valutati tutti i progetti ricevuti, IED selezionerà le migliori proposte e si attiverà per supportarle nella loro concretizzazione.

A fronte del riscontro ricevuto dalla sua community, l’Istituto ha deciso di avviare anche la seconda fase del progetto aprendo la mobilitazione creativa a tutti coloro che chiedono di essere supportati nella finalizzazione di un progetto al servizio del bene comune, un invito allargato a guardare al futuro della società. Per partecipare basterà compilare un’application, il primo termine per la consegna è fissato al 20 maggio.