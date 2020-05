A Moncalieri prosegue la distribuzione delle mascherine, ma il sindaco Montagna attacca la Regione: "Ricevute solo la quinta parte di quelle spettanti"

A Moncalieri da ieri sono tornate accessibili le aree verdi, i giardini e gli orti urbani. Oggi, martedì 12 maggio, è arrivato invece il via libera per la riapertura delle aree cani.

Anche qui, ovviamente, è obbligatorio indossare la mascherina per entrare, oltre a mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e ad evitare ogni genere di assembramento. Ancora niente da fare, invece, per quanto riguarda le aree gioco per bambini, che restano chiuse come da disposizione del Decreto del Presidente del Consiglio. Sempre da oggi, al cimitero urbano di Moncalieri riapre pure l'ingresso di piazza Panissera, che viene presidiato dai volontari della Protezione Civile.

Intanto prosegue la consegna delle mascherine richieste al Comune attraverso il modulo online dedicato alle categorie più fragili (lavoratori a contatto con il pubblico, over 70, pazienti immunodepressi, donne in gravidanza). Ma sul tema delle mascherine il sindaco Paolo Montagna ha accusato la giunta Cirio: "Stiamo invece attendendo la nuova fornitura da parte della Regione per proseguire con la consegna buca a buca ad ogni cittadino di Moncalieri".

"Finora abbiamo ricevuto 11597 mascherine sulle 58000 previste. Appena ne riceveremo altre, partirà la nuova distribuzione", ha concluso il primo cittadino lanciando una frecciatina nei confronti dei vertici regionali.