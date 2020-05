Fase 2 Torino, il canile di Strada Cuorgnè verso la riapertura al pubblico

Verrà riaperto al pubblico nella seconda metà della prossima settimana, al più tardi lunedì 25 maggio, il Canile di Strada Cuorgnè 139 a Torino. Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente Alberto Unia - facendo il punto sulla Fase 2 delle strutture comunali che accolgono animali - spiegando come inizialmente “l’accesso all’impianto non sarà libero, ma su prenotazione, per iniziare in maniera graduale”.

Su sollecitazione del consigliere del Pd Enzo Lavolta, Unia ha spiegato come durante il periodo “dell’emergenza le adozioni siano state sospese”. “Gli abbandoni di cani e gatti – ha aggiunto l’Enpa – non sono aumentati perché le persone avevano paura di contrarre il covid, ma sono rimaste stabili. Il fatto che i due canili fossero chiusi, e quindi non era possibile prendere un animale, ne ha provocato la saturazione”.

In fase di riapertura delle strutture per animali è previsto il rientro dei volontari. “Nel protocollo che stiamo costruendo – ha spiegato l’assessore all’ambiente, in risposta alla consigliera del M5S Chiara Giacosa – è previsto il coinvolgimento di questi soggetti, che non sono potuti venire durante la pandemia”.