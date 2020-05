I senzatetto in presidio a Palazzo Civico trasferiti nel Padiglione V di Torino Esposizioni

Sono stati trasferiti all'interno del Padiglione V di Torino Esposizioni, all'ingresso del parco del Valentino, i circa 40 senzatetto da giorni accampati in piazza Palazzo di Città dopo la chiusura del dormitorio di piazza d'Armi. E' la decisione presa ieri all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, assieme al Comune di Torino, la Regione Piemonte, l'Unità di Crisi e le forze dell'ordine coinvolte.

Per i clochard, comunica la prefettura, saranno disposte "le opportune verifiche sanitarie anche in relazione alla pandemia in corso", con l'adozione, in caso di positività, delle eventuali misure di quarantena necessarie.

L'intervento è stato disposto in attuazione dell'ordinanza della sindaca Chiara Appendino adottata per motivi di igiene e sanità pubblica, allo scopo di prevenire possibili pericoli derivanti dall'assembramento in strada.

Le operazioni di trasferimento sono cominciate alle prime luci di questa mattina in maniera del tutto pacifica. Lo spazio allestito a Torino Esposizioni è gestito dalla croce rossa e attrezzato con i necessari servizi per l’igiene personale.

Il compito di effettuare i tamponi sarà affidato all’Unità di crisi e gli esiti garantiti in tempi brevi, affinché, per coloro che risulteranno negativi all’esame, si possa procedere all'inserimento in spazi di accoglienza, come comunicato dal Comune: "dormitori o altre abitazioni temporanee riservate a persone fragili, i cui posti sono stati incrementati di numero nelle ultime settimane per meglio rispondere alle necessità generate dalla situazione di emergenza sanitaria".