Lite in corso Vercelli: botte e mazze da baseball, 5 bloccati

La polizia di Torino ha bloccato 5 persone che oggi pomeriggio in corso Vercelli si sono rese protagoniste di una violenta lite. Tutto ha avuto inizio quando due uomini, per motivi ancora da accertare, sono venuti alle mani nei pressi della sede Inps. Quando la lite sembrava ormai sedata, due fazioni, una di cittadini rumeni - verosimilmente di etnia rom e italiani - l’altra di extracomunitari di diversa estrazione, si sono fronteggiati per poi colpirsi, usando anche mazze da baseball, manganelli telescopici e segnaletica stradale divelta.

Un uomo ha riportato la frattura del setto nasale, mentre un altro è stato ferito al collo ed è in prognosi riservata.