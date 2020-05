A Torino domani flash mob del commercio: "Stiamo contando le prime vittime"

Domani il commercio di Torino scende in piazza per “portare il grido di dolore di un settore ormai in crisi da tempo e che il COVID-19 ha ulteriormente aggravato”. Alle 10.30 le Associazioni di Via del capoluogo si ritroveranno in piazza Castello per sollecitare la Regione a farsi interlocutore, con il Governo, per portare le istanze della categoria.

“Riaprire -spiegano le Associazioni di via - non vuol dire sicuramente ripartire, soprattutto se non saranno prese iniziative forti e prolungate nel tempo per sostenere il commercio di vicinato che, mai come in questo periodo buio per tutti, ha dimostrato l’alta valenza sociale che ha nel suo DNA”.

“Il flashmob di domani vuole accendere un faro su un settore che sta contando in questi giorni di riaperture le prime vittime, le prime chiusure definitive” concludono.

Lo scorso 28 aprile bar, ristoranti, negozi e pizzerie di Torino avevano alzato le serrande ed acceso le luci alle 21 – così come nel resto d’Italia – in segno di protesta e con l’obiettivo di puntare un faro sulle difficoltà del settore ristorazione, seriamente minacciato economicamente dal Coronavirus.