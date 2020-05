Coronavirus, a Torino oltre duemila denunce si sono trasformate in multe

Sono state circa 2.200 a Torino le denunce per violazione delle disposizioni anti coronavirus che si sono trasformate in multe.

E' quanto si è appreso a Palazzo di giustizia. I fascicoli sono gestiti dalla prefettura e il dato non comprende i casi al vaglio dell'autorità giudiziaria di Ivrea. Le denunce, inoltrate dalle forze dell'ordine in procura, erano scattate a marzo per inosservanza di un provvedimento dell'autorità (articolo 650 del codice penale).

Si è trattato per lo più di persone sorprese fuori casa senza giustificato motivo. Un successivo decreto del governo aveva modificato la natura della violazione: da "contravvenzione in materia di ordine e tranquillità pubblica", punibile con l'arresto fino a tre mesi è diventata una violazione amministrativa, una multa.

Uno dei casi riguardava due giovani che, una notte, si baciavano in strada: un residente, dal proprio appartamento, li aveva notati e aveva chiamato la polizia.