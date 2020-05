La polizia interviene per un sinistro stradale e sequestra 56 grammi di metanfetamina

Questa mattina agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale, in seguito a una segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Mascagni, nelle immediate vicinanze di corso Taranto, per quello che sembrava un semplice sinistro stradale.

Giunti sul posto i vigili hanno però appreso da alcuni testimoni che il conducente di uno dei tre veicoli coinvolti, una Lancia Y di colore nero, era fuggito immediatamente dopo l’impatto.

Dai controlli effettuati il veicolo abbandonato è risultato rubato e, al suo interno, gli agenti hanno ritrovato un pacchetto contenente 56 grammi di ‘SHABOO’ - un ritrovato della famiglia delle metanfetamine - per un valore commerciale di oltre 50mila euro.

La sostanza è stata posta sotto sequestro giudiziario mentre sono in corso le indagini per risalire all'identità dell’uomo fuggito dal luogo dell'incidente.