Rubano miele e api nel Canavese: potrebbe essere un furto su commissione

Un furto in grande stile, che però invece di denaro e preziosi ha messo nel mirino api e arnie. A subirlo, nei giorni scorsi, è stata un'azienda agricola che produce miele d'acacia e che ha la sua sede a Perosa Canavese.



Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Strambino, che grazie alle riprese video sono riusciti a individuare il momento esatto in cui è avvenuto il furto: dalle immagini si nota un uomo che, da solo, porta via dieci contenitori con all'interno 150 chili di miele d'acacia. Non pago, ha portato via con sé anche un grosso numero di api, per un danno ancora difficilmente calcolabile a livello economico.

Il furto è avvenuto nel cuore della notte e non si tratterebbe di un caso isolato, nella zona. Il sospetto degli inquirenti è che possa trattarsi di azioni compiute su commissione.