Fase 2, a Torino cambia la mobilità: +40% di traffico, triplicati gli spostamenti in bici

Torna ad aumentare il traffico a Torno. E' questa una delle prime conclusioni che balzano all'occhio dall'analisi condotta dalla Centrale della Mobilità gestita da 5T per il Comune di Torino, nella prima settimana di fase 2. Il traffico veicolare è aumentato del 40%, mentre risultano triplicati gli spostamenti in bicicletta .

I dati rilevati dal 4 al 10 maggio 2020 sono stati confrontati con i giorni corrispondenti della settimana precedente (periodo di blocco in cui erano vigenti le misure restrittive sugli spostamenti) e con quelli del mese di maggio 2019 (6-12 maggio 2019, considerato come periodo “normale” e omogeneo). Per quanto riguarda il traffico, i flussi registrati dalla rete di sensori dislocati su tutto il territorio urbano sono stati inferiori del 40% rispetto a quelli rilevati nel 2019. Se si guarda invece alla settimana precedente di “lockdown”, il traffico è aumentato in media del 44%. Durante i giorni feriali, nelle ore di punta (7.00-9.00 e 17.00-19.00) il traffico rimane sotto il 50% rispetto al 2019.