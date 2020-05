"Bene riaprire i parchi, ma forniamo il Colonnetti e piazza d'Armi di servizi igienici"

Servizi igienici per i frequentatori del parco Colonnetti e di piazza d'Armi. E' questa la richiesta presentata in Circoscrizione 2 dal consigliere Carmelo Sciascia (Pd) tramite un ordine del giorno approvato ieri sera in consiglio.

Data la mancanza di bagni pubblici nei pressi delle due aree verdi, si richiede al Comune di Torino di provvedere alla loro installazione approfittando anche della riapertura dei parchi e della rinnovata affluenza di famiglie, giovani e anziani.

"La situazione suscita un sincero disagio nei residenti - spiega Sciascia -. Vorremmo quindi che la Città valutasse il posizionamento di strutture in posti strategici, da concordare con il territorio. Ne gioveremmo tutti in termini di decoro".