Nichelino, i volontari del mercato di piazza Moro e la solidarietà ai tempi del coronavirus

La solidarietà ai tempi del coronavirus. Gli ambulanti che frequentano il mercato di piazza Aldo Moro a Nichelino hanno deciso nella mattina di oggi, giovedì 14 maggio, di fare una donazione ai volontari dei Comitati di quartiere che erano presenti per garantire il regolare svolgimento del mercato.

Era stata raccolta una piccola somma per loro, ma i volontari hanno deciso di rinunciare alla donazione e di devolverla alla raccolta alimentare per le famiglie della città che sono in difficoltà. Una scelta applaudita e condivisa da tutti, compresa l'Amministrazione.

"Un bel gesto di solidarietà da parte di ambulanti e volontari - hanno commentato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessora al Commercio Giorgia Ruggiero - che dimostra il grande cuore di tutti, in questo momento difficile".