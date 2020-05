Passaporti, da lunedì possibile il ritiro per le istanze presentate prima del 17 febbraio

Buone notizie per chi, da ormai tre mesi, ha presentato la richiesta per la realizzazione o rinnovo del passaporto: a partire da lunedì 18 maggio, i documenti le cui istanze sono state presentate entro il 17 Febbraio 2020 potranno essere ritirati presso gli uffici di Polizia in cui sono state istruite le relative pratiche.