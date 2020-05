Sospetto ordigno alla fermata Dora: deviato il tram 4, intervento degli artificieri

Linea 4 deviata questa mattina per un sospetto ordigno alla fermata Dora, tra piazza della Repubblica e Ponte Mosca. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, con il nucleo artificieri.

Dalle 7.55 il percorso del tram è stato modificato in entrambi i sensi di marcia, con ovvi disagi per i passeggeri. Il mezzo su binari è stato fatto passare da via XX Settembre, corso XI febbraio, via Bologna, corso Palermo, corso Giulio Cesare, per poi riprendere il percorso normale.

A partire dalle 9.05 è stato ripristinato il normale tracciato: i disservizi sono destinati a risolversi entro le prossime ore.