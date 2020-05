"Ospitiamo spettacoli al Valentino e al parco Di Vittorio": così la Circoscrizione 8 sostiene la cultura locale

Spettacoli all'aperto in due dei più grandi parchi della Circoscrizione 8, il Valentino e il Di Vittorio. E' la proposta lanciata tramite un ordine del giorno presentato dalla coordinatrice alla cultura Paola Parmentola con il consigliere Augusto Montaruli, per chiedere al Comune di Torino di rendere fruibili le aree verdi da tutte le associazioni e gli artisti da tempo operanti sul territorio.

"Il comparto culturale rientra tra i settori che più stanno soffrendo l'emergenza Coronavirus, e continueranno a farlo nell'immediato futuro", spiegano i firmatari. "A risentirne sono tutti quei professionisti privi di protezione e contratti che li tutelino, non lavorando nei grandi circuiti. Lavoratori dello spettacolo che operano nei nostri quartieri, all'interno dei locali, dei circoli, delle librerie, degli spazi dati dalla circoscrizione e dal Comune in concessione. Operatori di prossimità che svolgono una funzione fondamentale per l'intero territorio".

"Noi crediamo - continuano - che il loro lavoro debba continuare anche andando a individuare spazi idonei che lo consentano, come piazze, aree verdi, cortili, fabbriche dismesse o luoghi ora oggetto di riqualificazione. E lo scopo è anche quello di garantire ai cittadini di fruire degli spettacoli in tutta sicurezza, a differenza di quanto possa attualmente avvenire in ambienti chiusi quali cinema o teatri".

La richiesta di Parmentola e Montaruli è quindi di attivare un gruppo di lavoro congiunto tra Città e Circoscrizione 8, cui invitare gli addetti ai lavori per individuare al meglio gli spazi da destinare alle attività culturali future.