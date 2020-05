Da lunedì 18 riaprono molti uffici postali in provincia di Torino

Da lunedì 18 maggio saranno nuovamente aperti al pubblico tutti i giorni gli Uffici Postali di Borgata Paradiso di Collegno, Leumann; Nichelino 2 in Via Alcide De Gasperi 7; Torino 43, in Via Gaspare Spontini 23; Torino 45, in Corso Siracusa 182; Torino 31, in Via Stradella 197; Torino 4, in Corso Palermo 55, Torino 15, in Via San Quintino 35/F e Torino 27, in Via Enrico D’Ovidio 8.