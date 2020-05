Famiglie e negozi torinesi a rischio strozzinaggio, arriva il nuovo fondo antiusura della Scialuppa Crt

Attività economiche in difficoltà per lo stop imposto dal lockdown, negozi che non riusciranno più a tirare su le serrande, famiglie che faticano ad arrivare a fine mese perché mamma e papà hanno perso il lavoro, persona in coda davanti al banco dei pegni per vendere i preziosi e riuscire a fare la spesa. Sono queste alcune delle immagini dell’emergenza economica che ha colpito i torinesi, così come il resto degli italiani, con la pandemia. Ed il rischio che molti decidano di rivolgersi agli strozzini è concreto.

Questa mattina la Prefettura di Torino ha convocato un tavolo sulla prevenzione dei fenomeni di usura legati al Covid – al quale hanno partecipato il Comune di Torino, le associazioni di categoria come Confesercenti e Confartigianato e varie realtà del territorio. La richiesta ai presenti è se tra gli iscritti alle varie realtà ci fosse il sentore di infiltrazioni criminali, con l’appello di segnalare subito eventuali fenomeni di strozzinaggio.

Per aiutare famiglie e singoli in difficoltà economiche ed a rischio sovraindebitamento la Scialuppa Crt onlus Fondazione antiusura ha creato un nuovo fondo che, come chiarito il Presidente Ernesto Ramojno, “permetterà di elargire un prestito d’onore alle persone meritevoli: noi vogliamo dare soldi a coloro che se lo meritano”. Grazie a questa misura sarà possibile quindi concedere un finanziamento caratterizzato da condizioni più favorevoli di rimborso, rispetto a quelle normali delle banche, e da un accesso semplificato al canale.

“La dotazione del fondo sarà di mezzo milione di euro, ma sicuramente verrà aumentato: in questi anni abbiamo aiutato 15 mila nuclei famigliari” ha concluso Ramojino.