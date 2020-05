Incidente a Moncalieri per una mamma con i due figli a bordo: auto contro le protezioni della sopraelevata

E' andata a sbattere contro le protezioni esterne della carreggiata mentre aveva a bordo con sé i suoi due figli di 3 e 8 anni. E' successo nella serata di ieri, giovedì 14 maggio, a una donna di 45 anni, mentre stava percorrendo la sopraelevata di Moncalieri con la sua Hyundai.



Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente, avvenuto in prossimità dell'area che da tempo è interessata da un cantiere che obbliga al restringimento delle carreggiate. La donna ha perso il controllo dell'auto (probabilmente a causa dell'asfalto viscido per la pioggia che aveva iniziato a cadere), mentre guidava in direzione Torino, ma senza coinvolgere altre vetture nel sinistro.

Fortunatamente nessuno sembra aver riportato conseguenze gravi: la mamma è stata portata al Cto, mentre i piccoli sono stati affidati alle cure dei medici del Regina Margherita.

Ovviamente si sono registrati disagi al traffico, prima del ripristino della normale viabilità.