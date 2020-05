Viaggiava senza la documentazione necessaria al trasporto merci: multa di 2000 euro per un conducente romeno

Questa mattina, durante i consueti controlli per il rispetto delle ordinanze sull'emergenza Covid-19, in corso Regina Margherita, nelle vicinanze del parco della Pellerina, agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale hanno fermato un furgone Mercedes Sprinter con targa romena che stava effettuando un trasporto internazionale di merci dalla Romania all'Italia.

Il conducente, un uomo di nazionalità romena, era sprovvisto della necessaria documentazione conforme alle norme internazionali per il trasporto della merce, risultando quindi irregolare

L'uomo è stato sanzionato con la somma di 2.000 euro, immediatamente pagati sul posto come prescritto dalla legge, oltre che ai sensi del decreto Covid, poiché non aveva comunicato immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl territorialmente competente in base al luogo di ingresso.