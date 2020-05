Nuove modalità di accesso alle filiali alla Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano di Stura

Da lunedì 18 maggio le operazioni di cassa e di sportello alla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura saranno possibili al mattino, dalle 08:30 alle 13:25, senza più bisogno di fissare un appuntamento. Restano valide le altre misure di sicurezza: obbligo di mascherina e ingresso di un cliente per ogni operatore di sportello. Saranno gli operatori di filiale a dare indicazioni ai clienti in merito agli ingressi e verranno adottate tutte le protezioni necessarie. Per investimenti, stipula polizze assicurative, richiesta mutui, finanziamenti, moratorie e ogni altro servizio è necessario recarsi in filiale previo appuntamento. “Abbiamo ricevuto diversi ringraziamenti e segnalazioni di merito dai clienti – commenta il direttore Generale Mauro Giraudi – per la tempestività nelle risposte da parte delle nostre filiali. Questa cosa ci rende orgogliosi di avere messo in piedi un meccanismo che funziona e che riesce a soddisfare tante richieste in questo di momento di emergenza”. La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura infatti ha già evaso oltre 1000 pratiche di moratoria sui mutui e circa 400 richieste di finanziamento fino a 25.000 euro. Sono stati anche attivati con tempestività nuovi accessi al conto online da remoto (internet banking) e distribuite diverse carte bancomat per effettuare prelievi di contante in autonomia e pagamenti veloci.