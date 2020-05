Appendino: "Conte va sostenuto con forza, serve dare risposte ai cittadini"

"Conte va sostenuto con forza, ho piena fiducia nel suo operato, in questo momento serve un governo che affronti le difficoltà". Lo ha detto la sindaca di Torino Chiara Appendino, intervistata dalla giornalista Maria Latella su Sky Tg 24. "Il premier ha mostrato un grande senso di responsabilità - ha aggiunto Appendino - anteponendo l'interesse del Paese alla ricerca del consenso. L'emergenza economica comincia adesso, per questo serve un governo forte che vada avanti e dia risposte ai cittadini". Fra le questioni da affrontare con urgenza c'è la scuola. "Un tema centrale - ha ossevato la sindaca - noi Comuni aspettiamo le linee guida dal governo per capire come muoverci in modo sicuro. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile per i bambini, in vista dell'estate serve agire in fretta e aprire i centri estivi in totale sicurezza". Infine, a proposito del suo futuro in politica, la sindaca ha ribadito che non rinuncerà a occuparsi della cosa pubblica "si puó fare in molti modi anche non istituzionali" aggiungendo che "in questo momento sono concentrata sulla gestione dell'emergenza nella mia citta e ogni scelta sarà fatta dopo l'estate".