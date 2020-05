Collegno, Grugliasco e Rivoli, 80mila euro per sostenere chi è in difficoltà

Un aiuto per sostenere quelle famiglie maggiormente colpite dal Covid-19, una decisione che proviene dall'unione della forza di tre comuni, Collegno, Grugliasco e Rivoli, che insieme hanno deciso di trasferire risorse ai soggetti privi di qualsiasi altro sostegno economico in questo periodo di emergenza sanitaria.

"La Zona Ovest vuole esser concretamente vicina alle persone in difficoltà per questa emergenza - hanno dichiarato il sindaco di Collegno Francesco Casciano e l'assessore Maria Grazia De Nicola -. Le nostre città sono attente e solidali e vogliamo che queste attitudini siano percepite con azioni puntuali di sostegno per contrastare rischi di povertà e supportare il nostro sistema territoriale a riprenderci ma con nuove opportunità di inclusione sociale".

Vicini a chi è in difficoltà, dunque, un atto che Collegno, Grugliasco e Rivoli hanno deciso di sostenere, anticipando il reddito di emergenza.

"La decisione di anticipare attraverso il Cisap il reddito di emergenza previsto nel Decreto Rilancio nasce dalla consapevolezza che, a ormai oltre un mese dall'erogazione dei buoni spesa, bisogna far partire delle misure urgenti di sostegno per le famiglie che sono prive di reddito a seguito dell'emergenza – hanno affermato il sindaco di Grugliasco Roberto Montà e l'assessore Elisa Martino - La soluzione più adeguata ci è sembrata quella di passare attraverso il consorzio per dare una risposta organica e il più rapida possibile a quei nuclei che vivono situazioni di difficoltà estrema e che necessitano di una presa in carico da parte dei servizi sociali. Abbiamo bisogno di attivare un aiuto urgente che possa trasformarsi, se necessario, in un progetto di presa in carico che aiuti questi nuclei a ripartire dopo questa crisi di lavoro e opportunità".

I cittadini in possesso dei requisiti previsti potranno presentare un'istanza, utilizzando il modulo scaricabile sui siti web dei comuni, entro il 22 maggio 2020.x-apple-data-detectors://0

"Il Covid 19 e la crisi economica che si trascina richiede un ulteriore assistenza, il reddito di emergenza per chi non gode del reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali - ha sostenuto il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli -. Il Cisap gestirà le richieste e i cittadini bisognosi potranno richiederlo con una semplice autocertificazione. La Fase 2 non riguarda soltanto la ripartenza ma anche le azioni di sostegno a chi rischia di essere lasciato ai margini della società, una grande responsabilità per le nostre amministrazioni che ci impone di agire tempestivamente".

Le domande, che dovranno essere accompagnate da una copia del documento di identità del richiedente, dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail cisap@cisap.to.it indicando nell'oggetto della mail “Contributo solidarietà una tantum”.