La ripartenza di Moncalieri lascia sospese fino al 24 maggio biblioteca comunale e mercato del centro storico

Anche a Moncalieri da oggi c'è stata la riapertura della gran parte dei negozi. Ma oltre a bar e ristoranti, che dovranno aspettare il weekend, ci sono attività e servizi che ancora restano chiusi.

"Per consentire la stesura definitiva del Protocollo di sicurezza che garantisce lavoratori e utenti, e per mettere in pratica tutte le azioni volte alla loro tutela, fino a domenica 24 maggio l’accesso al Comune è organizzato nelle modalità attuali, solo su appuntamento", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna.

Fino al 24 maggio, è sospeso anche l’accesso alla Biblioteca Comunale, i mercati saranno organizzati con la sola presenza di banchi alimentari, mentre ancora nulla per il ritorno del mercato nel centro storico di Moncalieri.

Rimangono chiusi i centri anziani e le bocciofile, come da disposizione del DPCM. E restano chiusi anche i centri sportivi comunali. Ma l'obiettivo è di arrivare ad una riapertura già la settimana prossima.