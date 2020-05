"Neanche il Covid ci ha reso più civili": la battaglia contro i padroni di cani maleducati ha superato la pandemia

"Scrivilo sui muri". Lo diceva una vecchia canzone di Vasco Rossi. Ma anche un albero può andar bene per sintetizzare tutta la frustrazione "civica" del cittadino che - come voleva il sentire comune all'inizio dell'emergenza Coronavirus - scopre che invece la pandemia non ha per nulla cambiato in meglio le abitudini delle persone.



Una testimonianza che si trova al fondo di corso Monte Grappa, quasi all'inizio della grande area verde che arriva alla Pellerina, lungo il viale alberato che costeggia la pista ciclabile al centro del corso. Tema del contendere: i cattivi comportamenti dei padroni dei cani, che sfruttano la striscia di terra alberata in mezzo ai parcheggi a lisca di pesce per portare i loro animali nelle passeggiate "liberatorie". Ma senza però porre rimedio a ciò che viene lasciato per terra, con grande disappunto quindi di chi passeggia in quella zona

"Neanche il Covid ci ha resi più civili", è il bilancio rassegnato affidato al tronco di uno degli alberi. La speranza è che pecchi di pessimismo.