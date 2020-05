Torino, la droga nascosta nelle auto per essere poi spacciata: arrestati due pusher

Ancora una volta i pusher si servono delle autovetture per nascondere la droga. Gli agenti del commissariato Centro sabato sera hanno arrestato due cittadini senegalesi di 28 e 17 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Entrambi i soggetti sono stati fermati in corso Principe Oddone, nel momento in cui “la catena di montaggio” della droga stava lavorando a pieno regime: per agevolare la compravendita dello stupefacente, il diciassettenne gestiva i 32 ovuli, tra dosi di cocaina e crack, nascosti nel passaruota di un'auto e, in base alla richiesta degli acquirenti, passava la merce al ventottenne che ne incassava il pagamento.

In seguito i poliziotti hanno perquisito l’abitazione del minore, trovando sotto il lavandino della cucina un panetto di hashish di oltre 85 grammi.

Entrambi con precedenti specifici di Polizia, il ventottenne è risultato inoltre irregolare sul territorio nazionale ed inottemperante ad un decreto di espulsione emesso a febbraio di quest’anno, per il quale è stato denunciato.