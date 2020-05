"Parole&Cinema" va on line, tra cinegustologia, disoccupazione e un omaggio a Marielle Franco

Il primo appuntamento sarà domani, martedì 19 maggio, alle 18.15, con Marco Lombardi, autore del libro La cinegustologia e il media entertainment (Fausto Lupetti Editore, 2020). La Cinegustologia, in quanto libero metodo associativo, viene analizzata come una risposta alla globalizzazione del fare e del giudicare, smontando le presunte oggettività in nome di quelle emozioni che i linguaggi tradizionali relegherebbero a un ruolo secondario.

Lunedì 25 maggio alle 18.15 sarà il turno di Emanuele Di Nicola con il suo La dissolvenza del lavoro. Crisi e disoccupazione attraverso il cinema (Editore Ediesse, 2019), una mappa del cinema sul lavoro negli ultimi anni, quando, in seguito alla crisi economica e alle sue sanguinose conseguenze e mutamenti, la tematica è riapparsa in tutta la sua urgenza.

Lunedì 1 giugno alle 18.15 Davide Mazzocco presenterà Novecento lusitano (Tuga Edizioni, 2019), raccolta di racconti, impreziositi dalle illustrazioni di Paula Dias, che compongono un viaggio in dieci tappe, una per ogni decennio, lungo la storia del Portogallo.

Chiuderà il ciclo un appuntamento speciale inserito nel calendario ufficiale del Festival Archivissima in programma lunedì 8 giugno alle ore 18, sempre in ambiente on line, sulla pagina facebook dell'AMNC. Il tema archivistico affrontato sarà la rimozione della memoria del femminile: a partire dall'anniversario della morte di Marielle Franco, unica consigliera comunale di Rio donna afrodiscendente, sarà presentato il libro Marielle, presente! (Capovolte, 2019) scritto dalla giornalista Agnese Gazzera, che dialogherà insieme a Liliam Altuntas, brasiliana, ex schiava bambina vittima della tratta, oggi affermata cake designer a Torino con una pasticceria in Barriera di Milano. Modererà l'incontro on line Valentina Noya.