Devastano alimentari di corso Vercelli: in manette due colombiani

Sabato sera gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un negozio di alimentari in corso Vercelli, che stavano devastando due colombiani di 29 e 27 anni.

Poco prima, i due, entrando nel negozio, erano stati redarguiti dal titolare poiché privi di mascherina. Per ovviare al problema, uno dei due si è coperto la bocca con la propria maglietta e si è diretto verso il banco frigo per prendere 10 birre. Una volta arrivato in cassa però, il ventinovenne ha deciso di stappare una bottiglia e di iniziare a berla, noncurante dei richiami del proprietario che lo invitava a consumare l’articolo fuori dal negozio.

Infastidito, il colombiano ha afferrato una delle bottiglie e si diretto verso l’uscita. Il titolare, intuito che l’uomo non avrebbe mai saldato il proprio conto, ha raggiunto rapidamente la porta per impedirgli di allontanarsi ma il ventinovenne si è fatto strada, spingendolo con forza.

Ne è nata una breve colluttazione, nella quale anche il ventisettenne è venuto in aiuto dell’amico, tirando una bottiglia all’indirizzo del proprietario. Quest'ultimo fortunatamente è stato colpito solo di striscio ad un orecchio.

Con non poca fatica, il titolare è riuscito a spingere fuori dall’esercizio i due colombiani, che hanno cercato più volte di rientrare con prepotenza, urlando frasi incomprensibili. I due sono stati rintracciati poco dopo dagli agenti della Squadra Volante. Entrambi irregolari, sono stati arrestati per tentata rapina.