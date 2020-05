Il Comune di Moncalieri tende la mano ai ristoratori: niente Tosap e via libera all'ampliamento dei dehors

Prima è stata l'iniziativa "Negozi Aperti", per offrire un aiuto a tutte le attività della città colpite dal lunghissimo lockdown, ora è giunta la decisione di non far pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico e favorire l'ampliamento dei dehors.

Il Comune di Moncalieri ha deciso di avviare la Fase 2 venendo incontro alle attività e al commercio. Fino al 31 ottobre la cosiddetta Tosap non si pagherà e i gestori di bar o ristoranti che vogliono posizionare un nuovo dehor o ampliare quello già esistente, potranno fare richiesta attraverso il sito ufficiale della Amministrazione: bisognerà solo compilare un modulo, quindi il gestore verrà ricontattato per un sopralluogo.

Si può inserire all'interno della domanda il disegno del dehor (non è necessario il progetto di un professionista). Potranno essere installate solo strutture removibili (sedie, tavolini e ombrelloni). Ad autorizzazione ottenuta, sarà necessario presentare la scia per comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione.

lntanto, il Consiglio Comunale convocato per questa sera, mercoledì 20 maggio , si svolgerà in videoconferenza, per continuare a limitare il rischio legato al virus. Sarà un appuntamento con ben 26 punti all’ordine del giorno, dove spiccano soprattutto le delibere di natura economica per fare fronte all’emergenza.