Fase 3 a Moncalieri, secondo bando di contributi a fondo perduto per aiutare le attività economiche

Alla fine di aprile era stata lanciata l'iniziativa "Negozi Aperti", cui era seguita il mese scorso la decisione di non far pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) per favorire l'ampliamento o l'installazione di nuovi dehors. Il Comune di Moncalieri inaugura la Fase 3 lanciando un secondo bando di contributi a fondo aperto per aiutare le attività economiche danneggiata dal lunghissimo lockdown.

L'Amministrazione ha approvato si rivolge alle microimprese che operano sul territorio comunale la cui attività è stata sospesa, per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Piemonte, nel periodo dell'emergenza sanitaria. I massimali di contributi e/o aiuti concedibili, saranno assegnati alle seguenti categorie di attività economiche:

- SERVIZI ALLA PERSONA (Euro 1.570,00 lordi a ciascuna impresa ammessa);

- COMMERCIO AL DETTAGLIO (Euro 2.100,00 lordi a ciascuna impresa ammessa);

- ARTIGIANATO (Euro 1.050,00 a ciascuna impresa ammessa);

- SERVIZI DI RISTORAZIONE (Euro 2.610,00 lordi a ciascuna impresa ammessa in riferimento alle attività di ristoranti e pizzerie, ed Euro 1.570,00 lordi a ciascuna impresa ammessa in riferimento alle restanti attività ristorative (bar, gelaterie, pasticcerie ecc.);

- COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI GENERI NON ALIMENTARI (Euro 1.050,00 lordi a ciascuna impresa ammessa);

- AGRITURISMO (Euro 1.050,00 lordi a ciascuna impresa ammessa);

- AGENZIE DI VIAGGIO (Euro 1.570,00 lordi a ciascuna impresa ammessa);

- SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (esclusi i SERVIZI VETERINARI) (Euro 1.570,00 lordi a ciascuna impresa ammessa);

- AUTOSCUOLE (Euro 1.570,00 lordi a ciascuna impresa ammessa);

La richiesta di contributi dovrà essere inviata al Comune di Moncalieri entro le ore 17 del 30 giugno prossimo. Tutti i dettagli cliccando sulla paginahttps://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5169. Non potranno partecipare le attività economiche che sono state già beneficiarie di aiuti e contributi nella prima edizione dell'iniziativa.