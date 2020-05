Da luglio il tornello della metro di Torino si apre con la carta di credito (VIDEO)

Addio al biglietto di carta nella metropolitana di Torino, da luglio il tornello si aprirà anche grazie alla carta di credito. In vista della Fase 3 del trasporto pubblico locale, con i pendolari che riprenderanno ad usare in maniera massiccia i mezzi pubblici, Gtt sta lavorando per velocizzare il transito dei passeggeri nelle stazioni, evitando così lunghe code davanti alle macchinette emettitrici.

L’azienda di trasporti di corso Turati, nelle scorse settimane, ha dato il via a dei test “in laboratorio” per attivare il pagamento diretto della corsa ai tornelli con carta di credito, senza dover più usare ticket o abbonamenti. Sarà sufficiente avere quindi una tessera contacless ed appoggiarla al lettore: le porte del tornello si apriranno in automatico ed il passaggio verrà addebitato sul conto corrente. Accanto a questo sistema innovativo, già attivo ad esempio a Roma, resteranno i vecchi varchi attivabili con biglietti o abbonamento.

Questa mattina sono iniziati i primi esperimenti sul campo. All'interno della stazione di piazza Rivoli è stata collocata una macchinetta per il testing, che al momento non è ancora utilizzabile dalla clientela. L’obiettivo è di installarne una ad ogni fermata entro la fine di giugno, con la piena operatività da luglio. Gtt punta ad estendere questo servizio anche ai mezzi di superficie.