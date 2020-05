Carmagnola, il Comune acquista un immobile da destinare a magazzino per la squadra operai

Il fabbricato sarà acquistato per l’importo di 100.000 euro e, per una parte, diventerà la nuova sede del magazzino della squadra operai. Si tratta di un acquisto importante per il Comune, per diversi motivi: l’operazione va ad arricchire il patrimonio immobiliare della città, compensando la vendita dell’ex Macello, avrà una ricaduta positiva sulle casse comunali poiché consentirà di risparmiare i fitti dei magazzini attualmente utilizzati. L’acquisto permetterà inoltre di custodire in un unico spazio il materiale per lavori e per le manifestazioni.