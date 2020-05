Asl To3, ecco la fase 2 nelle strutture territoriali: Avigliana e Pomaretto tornano sedi Cavs

Con il riavvio dell’attività territoriale previsto dalla fase 2, sono riprese in modo graduale nei presidi le prestazioni ambulatoriali e specialistiche che erano state temporaneamente sospese durante la fase acuta dell’emergenza. Permangono tuttavia alcune situazioni logistiche specifiche, che non permettono la riapertura delle strutture o ne consentono solo un’apertura parziale.

In dettaglio:

Alpignano

Nel Poliambulatorio di via Philips continuano a essere in funzione il Cup (con modalità di prenotazione telefonica 011 9551690/011 9551691/011 9551693), i prelievi e le attività di consultorio. Vista l’impossibilità strutturale di garantire il necessario distanziamento sociale e dunque a tutela della sicurezza di pazienti e operatori, le attività specialistiche sono temporaneamente trasferite presso il Poliambulatorio di Pianezza (numeri telefonici Cup 011 4991009/011 4991011) e il Polo sanitario di Venaria (numeri telefonici Cup 011 4991610/011 4991612). Vanno avanti, tuttavia, le procedure per l’attivazione del nuovo poliambulatorio nel Movicentro: il progetto esecutivo sarà pronto entro il 2020, a seguire partirà la gara per l’assegnazione dei lavori.



Druento

In questa fase il Poliambulatorio continua a essere chiuso in quanto sede di una delle Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) costituite per l’emergenza Covid. Per prelievi e pratiche urgenti sono disponibili le sedi di Alpignano, Pianezza e Venaria. Per le restanti attività sono attivi i numeri telefonici 011 4991052/011 4991053.



Rivoli

In via Piave restano in funzione il centro prelievi e il Cup (con modalità di prenotazione telefonica 011 9551805) e riapre con volume ridotto l’attività specialistica, seppur con attento monitoraggio del rispetto delle misure di distanziamento sociale, data la situazione strutturale.



Condove

Il Poliambulatorio è sede di Usca: resta aperta solo l’attività di Cup (ai numeri 011 9760861 e 011 9760860), ma per il momento non riprende l’attività specialistica, che è stata trasferita ad Avigliana (numero telefonico Cup 011 9325130). In una fase successiva è prevista la ripresa dei prelievi.

Un discorso più approfondito riguarda le quattro sedi Cavs che in questi mesi hanno ospitato pazienti Covid in fase non acuta - Avigliana, Giaveno, Pomaretto e Torre Pellice – alcune delle quali, con la diminuzione dei ricoveri, iniziano a essere riconvertite. Ecco il dettaglio: