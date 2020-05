Nemmeno la Sacra di San Michele è al sicuro dalla crisi per il Covid: aperta una raccolta fondi

L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutto il mondo e la Sacra di San Michele non fa eccezione, trovandosi in gravi difficoltà.

I padri rosminiani da oltre 185 anni sono i custodi e amministratori della Sacra di San Michele, abbazia millenaria simbolo della Regione Piemonte, ente ecclesiastico riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Con la loro presenza in questo Santuario, hanno contribuito alla sua crescita e al suo mantenimento, attraverso la realizzazione di progetti di conservazione, alla valorizzazione e alla tutela attraverso attività culturali, rafforzando l’identità religiosa e spirituale del luogo.