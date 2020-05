Consiglio Regionale, il "Riparti Piemonte" approda in aula

Il “Riparti Piemonte” approda in Aula. Dopo alcune settimane di confronto, il provvedimento che servirà a rilanciare il tessuto socio economico piemontese è stato approvato a maggioranza in I Commissione (presidente Carlo Riva Vercellotti). La discussione in Consiglio prenderà il via lunedì 25 maggio e proseguirà nelle giornate di martedì e mercoledì.