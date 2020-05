Anagrafe Centrale Torino, Rolando:"Più personale al call center"

Prove di normalità all’Anagrafe Centrale di Torino, dopo il lockdown. Da questa mattina, come ha annunciato l’assessore al bilancio Sergio Rolando in Consiglio Comunale durante la richiesta di comunicazioni, “è stato riaperto al pubblico, per le persone prenotate, l’ingresso di via della Consolata”.

“Davanti all’entrata – ha aggiunto l’esponente della Giunta Appendino – è stato collocato un camper della Protezione Civile, con volontari che forniscono assistenza”. Sempre da oggi è stato rafforzato il servizio di call center per fornire informazioni. “C'erano nove persone– ha spiegato Rolando – e ne sono state aggiunte quattro”.

La scorsa settimana si erano registrati disservizi all’Anagrafe Centrale, con decine di persone in coda per poter rifare la carta di identità o altri documenti. A causa del Covid infatti centinaia di pratiche sono state sospese.

“Stiamo facendo una richiesta per prorogare, di 12 mesi, la scadenza dei documenti indispensabili: se non venisse concesse sarebbe un problema” ha concluso Rolando.